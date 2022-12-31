Анчелотти пообещал "другого" Бензема во второй части сезона
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Наставник "Реала" Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0).
Отметим, что дублем в этой игре отметился форвард Карим Бензема, который пропустил почти два месяца из-за травмы.
По словам наставника “Реала”, француз показал отличную игру.
"Еще перед игрой я знал, что Карим в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе. Мне кажется, что во второй части сезона мы увидим другого Бензема", – сказал главный тренер "Реала".
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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