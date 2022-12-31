Анчелотти пообещал "другого" Бензема во второй части сезона

Наставник "Реала" Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0).

Отметим, что дублем в этой игре отметился форвард Карим Бензема, который пропустил почти два месяца из-за травмы.

По словам наставника “Реала”, француз показал отличную игру.

"Еще перед игрой я знал, что Карим в хорошем состоянии. Он мотивирован и уверен в себе. Мне кажется, что во второй части сезона мы увидим другого Бензема", – сказал главный тренер "Реала".