Анчелотти покинет "Реал" в конце сезона: названо условие для продолжения работы

Наставник “Реала” Карло Анчелотти может покинуть команду в конце сезона.

Как сообщает The Athletic, это случится в том случае, если “сливочные” не выиграют ни одного трофея.

Как пишет источник, итальянский тренер просил руководство клуба усилить состав летом, но к нему не прислушались.

Напомним, что в Примере “Реал” отстает от “Барселоны” на девять очков. Также “сливочные” играют в полуфинале Кубка Испании и в 1/8 финала Лиги чемпионов.