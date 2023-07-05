Анчелотти покинет "Реал" ради работы в сборной Бразилии

Звездный итальянский тренер Карло Анчелотти в скором времени покинет мадридский “Реал”.

Как пишет источник, действующий главный тренер мадридского клуба будет работать на этой должности только еще один год.

По данным СМИ, в 2024 году итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

Об этом в открытую уже заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

"Анчелотти будет тренировать сборную Бразилии на Кубке Америки в 2024 году, а его контракт продлится до чемпионата мира 2026 года", - сообщил Родригес, слова которого приводит El Chiringuito в "Твиттере".

До прихода Анчелотти на пост главного тренера сборной, должность будет временно занимать Фернандо Диниз, который будет совмещать эту роль с работой в клубе "Флуминенсе".

64-летний Анчелотти тренирует “Реал” с июля 2021 года, заменив у руля “сливочных” Зинедина Зидана. За это время он привел команду к победе в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира, в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.