Анчелотти подвел итоги сложной победы "Реала" над клубом четвертого дивизиона

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти оценил игру своей команды в матче Кубка Испании против клуба четвертого дивизиона “Касереньо”.

Встреча завершилась минимальной победой “сливочных” 1:0.

"Получился равный и конкурентный поединок. В целом я остался доволен тем, как мы сыграли в игру, к которой не привыкли.

В этой игре было много длинных передач, из-за чего страдали более мелкие футболисты, такие как Азар или Родриго.

Я даже не видел опасности для ничьей. Мне понравилось всё - от первой до последней минуты", - сказал он.