Анчелотти подвел итоги провального матча "Реала"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти не стал скрывать своего разочарования после поражения от “Вильярреала” со счетом 2:3 в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

После игры тренер сказал, что команде было сложно вернуть мяч и плохо обороняться.

Также итальянец заявил, что у игроков были проблемы с мотивацией после матча с “Барселоной”.

Несмотря на это, Анчелотти подчеркнул, что команда должна двигаться вперед и не останавливаться на поражении.

Напомним, что “Реал” занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 очками.