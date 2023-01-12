Анчелотти подвел итоги непростого матча "Реала" с "Валенсией"
Новости футбола Сегодня, 03:33
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Наставник “Реала” Карло Анчелотти высказался о сложной победе своей команды в матче полуфинала Суперкубка Испании против “Валенсии” (1:1, 4:3 по пенальти).
По словам итальянского тренера, для его команды это был “вечер страданий”.
"Мы смогли пробиться в финал. Только тот, кто играет в финале, может завоевать трофей.
В первой половине игры мы держали все под контролем, но во втором тайме снизили уровень. Мы просто не могли создавать моменты.
“Реал” не показал своего уровня после перерыва", - сказал он.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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