Анчелотти озвучил приятные новости для фанатов перед матчем с "Ливерпулем"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал о том, насколько вероятно появление форварда Карима Бензема в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем”.

По словам тренера, француз точно пропустит предстоящий матч 25-го тура чемпионата Испании с “Эспаньолом”, но в еврокубке у него есть все шансы появиться на поле.

“Карим получил удар по лодыжке, она опухла. После этого он начал тренироваться по индивидуальной программе. Уверен, что он будет доступен в матче с ”Ливерпулем", - сказал он.

Игра “Реала” и “Ливерпуля” пройдет 15 марта.