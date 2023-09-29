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Анчелотти ответил на обвинения в адрес Реала со стороны Атлетико

Новости футбола Сегодня, 02:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Анчелотти ответил на обвинения в адрес Реала со стороны Атлетико Анчелотти ответил на обвинения в адрес Реала со стороны Атлетико

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не оставил без внимания недавние высказывания генерального директора "Атлетико" Мигеля Анхеля Хиля.

Как известно, функционер клуба из Мадрида в довольно грубой форме обратился к “сливочным” и обвинил руководство “Реала” в том, что оно оказывает давление на арбитров в Испании.

Анчелотти подчеркнул, что он не обращает внимания на такие комментарии, поскольку каждый имеет право говорить и делать то, что считает нужным. По его мнению, Хиль допустил серьезную ошибку, но также итальянец призвал не забывать, что никто не является идеальным.

На данный момент после семи туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 18 баллов.

От лидирующей “Жироны” команда отстает всего на одно очко. Что касается “Атлетико”, то команда из Мадрида находится на пятом месте и имеет 13 очков.

В ближайшем туре "Реал" сыграет против "Жироны", а "Атлетико" проведет встречу с "Кадисом". Эти матчи запланированы на 30 сентября и 1 октября соответственно.

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