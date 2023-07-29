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Анчелотти оценил удар по "Реалу" из-за ухода Бензема

Новости футбола Сегодня, 06:00
Анчелотти оценил удар по "Реалу" из-за ухода Бензема Фото: твиттер Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о том, как его команда будет справляться без капитана Карима Бензема, который этим летом сменил клубную прописку.

Напомним, что 6 июля звездный французский нападающий перебрался в Саудовскую Аравию. Там он заключил контракт с клубом "Аль-Иттихад", который является действующим чемпионом.

По словам итальянского тренера, даже после ухода такого значимого игрока, его коллектив будет дальше бороться за трофеи.

"Уход Бензема? "Реал" всегда будет продолжать двигаться вперед. Клуб уже пережил уход Криштиану Роналду, и сейчас мы справимся с расставанием с Каримом. Мы всегда будем благодарны этим игрокам", - приводит слова тренера Madrid Xtra.

В составе “Реала” форвард сборной Франции провел 14 сезонов. За это время он сыграл в 647 матчах и забил 353 гола.

В минувшем сезоне он провел 23 матча и забил 18 голов в розыгрыше испанской Примеры.

Напомним, что Криштиану Роналду также выступает в Саудовской Аравии. Он представляет вице-чемпиона страны “Аль-Наср”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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