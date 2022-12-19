Анчелотти оценил игру Роналду и Месси на ЧМ-2022

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2022.

“Соперничество между Месси и Роналду давало мотивацию им обоим. На протяжении многих лет они очень хорошо играли и забивали много голов. Карьера Месси заканчивается победой на чемпионате мира. У Роналду получилось иначе, но он все равно провел выдающуюся карьеру, особенно в ”Реале". Криштиану навсегда останется в сердцах фанатов", – приводит слова Анчелотти Radio Anch’io.

Напомним, что на ЧМ-2022 37-летний Роналду провел пять матчей и забил один гол с пенальти. Португалия дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко (0:1).

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