Анчелотти отреагировал на слухи об уходе из "Реала"

Наставник“Реала” Карло Анчелотти отреагировал на слухи о том, что он покинет команду.

Напомним, что недавно в СМИ писали о вероятном уходе итальянца в сборную Бразилии.

По словам итальянского тренера, он не собирается менять место работы.

“Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят”, - сказал он.

Напомним, что вчера “Реал” выиграл клубный чемпионат мира.