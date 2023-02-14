Анчелотти отреагировал на слухи о переходе Влаховича в "Реал"

Главный тренер мадридского “Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что королевский клуб проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу.

“Реалу" нужна новая “девятка”? Это довольно интересное предположение. У нас есть Бензема. Он уже не мальчик, но будет с нами в следующем сезоне и будет играть в основном составе. Сейчас не время думать о следующем сезоне, нас ждут матчи в чемпионате Испании и Лиге чемпионов", - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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