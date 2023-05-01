Анчелотти отреагировал на слухи о переговорах со сборной Бразилии
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Бразилии.
“Я уже говорил, что не буду обсуждать мое будущее. Но слухи о каких-либо дедлайнах - это полная ерунда. Нет никакого крайнего срока, потому что я ни с кем не разговаривал”, - приводит слова Анчелотти AS.
Ранее сообщалось, что Анчелотти является главным претендентом на пост главного тренера бразильской национальной команды. Итальянский специалист может покинуть “Реал” по окончании сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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