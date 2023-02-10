Анчелотти отреагировал на слухи о договоренности со сборной Бразилии

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он согласился возглавить сборную Бразилии.

“Мой контракт с ”Реалом" действует до лета 2024 года. Не знаю, о чем там говорят. Я ничего не знаю", - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может подписать контракт с Федерацией футбола Бразилии до лета 2026 года.

Не пропустите: Кроос сообщил "Реалу", когда примет решение о своем будущем.