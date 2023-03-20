Анчелотти отреагировал на поражение "Реала" от "Барселоны"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти выразил мнение, что королевский клуб должен был побеждать в матче 26-го тура чемпионата Испании против “Барселоны” (1:2).

“Реал” сыграл хорошо и заслужил победу. У меня есть сомнения по поводу незасчитанного гола. В концовке встречи мы использовали разные варианты в атаке, но допустили ошибку и пропустили гол. Это был равный и конкурентный матч до самого конца. Исход встречи решили мелочи. Мы верили, что добьемся победы.

Думаю, что гол не был засчитан по правилам, но мы имеем право сомневаться. “Реал” будет бороться за чемпионство до конца. Если мы продолжим играть так же, то будем побеждать", - приводит слова Анчелотти AS.

За 12 туров до завершения чемпионата отставание “Реала” от “Барселоны” возросло до 12 очков.

Не пропустите: Моуринью поругался с президентом "Лацио".