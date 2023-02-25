Анчелотти объявил об амбициозных планах "Реала" на сезон

Наставник “Реала” Карло Анчелотти заявил, что его команда еще имеет шансы выиграть чемпионат Испании.

На данный момент сыграно 22 тура, по итогам которых “сливочные” занимают второе место. Лидирует “Барселона”, у которой на восемь баллов больше.

По словам итальянского тренера, для “Реала” очень важна Лига чемпионов, но команда настроена бороться за все титулы.

“В наших планах направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы хотим бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества”, - отметил он.