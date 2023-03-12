Анчелотти обратился к футболистам "Реала" перед игрой с "Ливерпулем"
Новости футбола Сегодня, 05:51
Анчелотти обратился к футболистам "Реала" перед игрой с "Ливерпулем"
Наставник “Реала” Карло Анчелотти попросил своих футболистов не расслабляться перед игрой с “Ливерпулем” в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в первом матче “сливочные” победили со счетом 5:2.
"Мы имеем преимущество, поэтому мы фавориты, однако нам нужно отыграть 90 минут с тем же отношением к делу, что и в первом матче.
Нам нельзя даже и думать о том, чтобы где-то поберечься, нужно провести 90 минут на максимуме.
Лига чемпионов – самый сложный турнир на свете", - сказал он.
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