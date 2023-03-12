Анчелотти обратился к футболистам "Реала" перед игрой с "Ливерпулем"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти попросил своих футболистов не расслабляться перед игрой с “Ливерпулем” в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче “сливочные” победили со счетом 5:2.

"Мы имеем преимущество, поэтому мы фавориты, однако нам нужно отыграть 90 минут с тем же отношением к делу, что и в первом матче.

Нам нельзя даже и думать о том, чтобы где-то поберечься, нужно провести 90 минут на максимуме.

Лига чемпионов – самый сложный турнир на свете", - сказал он.