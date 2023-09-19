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Анчелотти обошел Зидана по числу побед в Реале

Новости футбола Сегодня, 03:07
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Анчелотти обошел Зидана по числу побед в Реале Анчелотти обошел Зидана по числу побед в Реале

В матче пятого тура Ла Лиги "Реал" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.

После этого триумфа число побед итальянского тренера Карло Анчелотти во главе команды достигло 173 и теперь он занимает второе место в истории клуба по этому показателю.

После победы на выходных итальянец обошел по данному показателю бывшего наставника “королевского” клуба Зинедина Зидана. Как сообщает официальный сайт "Реала", рекорд по количеству побед принадлежит Мигелю Муньосу, который одержал 357 побед.

Из этих 173 побед, Анчелотти выиграл 112 в Ла Лиге, 36 в Лиге Чемпионов, 17 в Кубке Испании, четыре на клубном Чемпионате Мира, два в Суперкубке Европы и два в Суперкубке Испании.

Под руководством 64-летнего Анчелотти "Реал" выиграл 10 титулов, включая две Лиги Чемпионов, два клубных Чемпионата Мира, два Суперкубка Европы, два Кубка Испании, одну Ла Лигу и один Суперкубок Испании.

В новом сезоне “Реал” сыграл пять матчей в чемпионате и все пять выиграл. Сейчас команда единолично возглавляет турнирную таблицу.

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