Анчелотти недоволен украинцем Луниным: названа причина

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти недоволен украинским вратарем Андреем Луниным, сообщает Relevo.

По сведениям источника, итальянский специалист считает, что украинец работает недостаточно усердно. Сам Лунин полагает, что претензии тренера являются беспочвенными, а партнеры по команде хорошо отзываются о его игре.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть “Реал” летом, если в клубе останется Анчелотти.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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