Анчелотти недоволен полем на арене "Реала"
Новости футбола Сегодня, 04:47
Фото: твиттер Реала
Наставник “Реала” Карло Анчелотти выразил свое недовольство состоянием поля на стадионе “Сантьяго Бернабеу”.
Свое возмущение он выразил после домашней игры команды в Ла Лиге против “Сельты” (2:0).
Анчелотти заявил, что атмосфера на стадионе помогает его команде показывать лучший результат, и он благодарен болельщикам, которые всегда поддерживают.
Также он отметил проблему с газоном, над которым уже работают, и надеется, что ситуация улучшится к первому матчу “галактикос” в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится 9 мая.
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