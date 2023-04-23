Анчелотти недоволен полем на арене "Реала"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти выразил свое недовольство состоянием поля на стадионе “Сантьяго Бернабеу”.

Свое возмущение он выразил после домашней игры команды в Ла Лиге против “Сельты” (2:0).

Анчелотти заявил, что атмосфера на стадионе помогает его команде показывать лучший результат, и он благодарен болельщикам, которые всегда поддерживают.

Также он отметил проблему с газоном, над которым уже работают, и надеется, что ситуация улучшится к первому матчу “галактикос” в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится 9 мая.