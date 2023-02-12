Анчелотти назвал условие для ухода из "Реала"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти заявил, что он не собирается уходить из королевского клуба.
"Я никуда не уйду, пока меня не выгонят", - приводит слова Анчелотти Marca.
Ранее сообщалось, что 63-летний Анчелотти согласовал контракт со сборной Бразилии. Впрочем, позднее обе стороны опровергли данную информацию.
Напомним, что контракт Анчелотти с “Реалом” действует до лета 2024 года.
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