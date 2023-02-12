Анчелотти назвал условие для ухода из "Реала"

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти заявил, что он не собирается уходить из королевского клуба.

"Я никуда не уйду, пока меня не выгонят", - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что 63-летний Анчелотти согласовал контракт со сборной Бразилии. Впрочем, позднее обе стороны опровергли данную информацию.

Напомним, что контракт Анчелотти с “Реалом” действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" опередил "Барселону" по числу выигранных трофеев.