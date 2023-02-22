Анчелотти назвал самого опасного футболиста в мире

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти считает нападающего своей команды Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире.

Об этом итальянский наставник заявил после победы над “Ливерпулем” (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этой встрече лидер “Реала” забил два гола и сделал голевую передачу.

“Это самый опасный игрок в мире. Он постоянно решает исход матчей", - сказал он.

Напомним, что ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.