Анчелотти назвал "Реалу" главный вариант для усиления атаки

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб купил нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает AS.

По сведениям источника, итальянский специалист считает англичанина идеальным вариантом на позицию “девятого” номера. По мнению Анчелотти, Кейн может играть и вместе с Каримом Бензема, и вместо него.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” может продать Кейн в не английский клуб за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейин провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с “Тоттенхэмом” действует до лета 2024 года.

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