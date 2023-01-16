Анчелотти назвал причину поражения "Реала" от "Барселоны"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о поражении своей команды в финальном матче за Суперкубок Испании против “Барселоны” (1:3).

“Нам необхидимо сделать выводы из этого поражения. Мы сейчас в непростом положении. Команда подошла к матчу не в лучшей форме. Наши недостатки проявились отчетливо. Но ”Реал" вернется. Матч поначалу был равным, но затем “Барселона” забила гол и заиграла с уверенностью. Мы же допускали ошибки в обороне. Нам нужно работать над этим", - приводит слова Анчелотти Movistar.

Следующий матч “Реал” проведет в чемпионате Испании 19 января на выезде с “Вильярреалом”.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" поборются за "нового Месси".