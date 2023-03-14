Анчелотти назвал причину, почему не играет Азар

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти рассказал о своих взаимоотношениях с бельгийским нападающим Эденом Азаром.

"Между мной и Эденом нет проблем, но мы действительно мало общаемся. Но даже в общении со своими детьми вы порой разговариваете с одними больше, чем с другими. Главное то, что мы с Азаром уважаем друг друга.

Почему он не играет? В “Реале” высокая конкуренция между футболистами. На позиции Эдена отлично играет Винисиус. В следующем сезоне я буду рассчитывать на тех игроков, каких мне даст клуб", - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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