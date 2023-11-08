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Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 04:43
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов Фото: твиттер Реала

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти высказал свое мнение о фаворитах текущего сезона Лиги чемпионов.

По словам опытного итальянского тренера, сейчас есть сразу несколько команд, которые имеют шансы на победу в турнире.

Он считает, что больших сюрпризов в этом розыгрыше не будет и назвал несколько команд, которые, по его мнению, имеют высокий уровень.

"Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Бавария". Также мне кажется, что испанские команды будут бороться за трофей", - сказал он.

Следующий матч мадридского "Реала" состоится 8 ноября против португальской "Браги" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и начнется в 21:00 по европейскому времени.

На данный момент "Сливочные" занимают первое место в группе C, имея в своем активе десять баллов. Что касается “Браги”, то она расположилась на третьей строчке, набрав всего три очка.

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