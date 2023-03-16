Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто является фаворитом текущего сезона Лиги чемпионов.

Он отметил, что "Наполи" – опасный соперник в четвертьфинале, и что все команды в этом раунде могут представлять угрозу.

Анчелотти также обратил внимание на хорошую форму “Манчестер Сити”.

“В Лиге чемпионов нужно обыгрывать всех, несмотря на статус фаворита или нет”, - сказал он.

Кроме “Реала” в четвертьфинал пробились итальянские "Милан", "Интер" и "Наполи", английские "Челси" и "Манчестер Сити", а также "Бавария" и "Бенфика".