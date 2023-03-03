Анчелотти нашел причину поражения "Реала" от "Барселоны"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал, почему у его команды возникли проблемы в матче полуфинала Кубка Испании с “Барселоной” (0:1).

По словам тренера, его подопечные не заслуживали поражения, потому что играли хорошо.

“Барселона” в этот вечер низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Единственное чего нам не хватило - это удачи в завершающей стадии, было сложно создавать моменты.

Наша игра дает мне уверенности перед ответным матчем", - сказал он.