Анчелотти нашел причины поражения "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов

Вчера “Реал” официально сложил полномочия действующего победителя Лиги чемпионов.

В ответной игре “сливочные” проиграли “Манчестер Сити” со счетом 0:4.

Как заявил после игры наставник “Реала” Карло Анчелотти, их соперники играли лучше.

“Мы могли лучше обращаться с мячом, так как слишком часто теряли его в первом тайме. Соперник оказался сильнее, что в футболе случается. Важно признать поражение. Нельзя все время побеждать, и поражение может даже помочь нам лучше подготовиться к новому сезону”, — сказал Анчелотти, сообщает BT Sport.