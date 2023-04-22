Анчелотти может покинуть "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти пока еще не уверен, что останется в клубе в следующем сезоне.

Как известно, до окончания контракта между клубом и тренером остался год.

В то же время журналист Марио Кортехана сообщает, что пока тренерский штаб не знает, будут ли они работать в клубе в следующем сезоне.

Ранее итальянца активно сватали в сборную Бразилии.