Анчелотти, Клопп и Гвардиола вошли в список претендентов на звание лучшего тренера года

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 15 наставников, которые претендуют на звание лучшего клубного тренера по итогам 2022 года.

Имя победителя будет объявлено в начале 2023 года.

Полный список претендентов выглядит так: Карло Анчелотти ("Реал"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Унаи Эмери ("Вильярреал"/"Астон Вилла"), Юлиан Нагельсманн ("Бавария"), Оливер Гласнер ("Айнтрахт"), Жозе Моуринью ("Рома"), Лучано Спаллетти ("Наполи"),

Доривал Жуниор ("Сеара"/"Фламенго"), Луис Фелипе Сколари ("Атлетико Паранаэнсе"), Абель Феррейра ("Палмейрас"), Уго Ибарра ("Бока Хуниорс"), Валид Реграги ("Видад Касабланка"), Брайан Шметцер ("Сиэтл Саундерс"), Альберт Риера ("Окленд Сити").

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