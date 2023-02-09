Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти заинтересован в работе со сборной Бразилии, сообщает Globoesporte.

По сведениям источника, президент Конфедерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес попытается убедить президента мадридцев Флорентино Переса отпустить итальянского специалиста, у которого с “Реалом” действует контракт до лета 2024 года.

Анчелотти является приоритетом для бразильцев, так как у него хорошие отношение с бразильскими игроками Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао, Родриго, а также с Каземиро.

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