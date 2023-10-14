Амрабат рассказал о переходе в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Софьян Амрабат, вступающий за Манчестер Юнайтед на правах аренды из Фиорентины, рассказал о трансфере.

«Это было легкое решение присоединиться к Манчестер Юнайтед, у меня не было никаких сомнений. Я давно знал, что Юнайтед заинтересован. Для меня было понятно, что единственное место, где я хочу играть, это здесь. Мне пришлось быть очень терпеливым», - приводит слова полузащитника Фабрицио Романо.

Софьян Амрабат успел отыграть за Манчестер Юнайтед пять поединков, в которых не успел сделать результативных действий. Его контракт с Фиорентиной действует до лета 2025 года. У Манчестер Юнайтед есть право выкупа игрока по истечению срока аренды.

К слову, Трансфермаркт оценивает марокканца в 30 миллионов евро.