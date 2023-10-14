Амрабат рассказал о переходе в Манчестер Юнайтед
Новости футбола Сегодня, 15:30
Амрабат рассказал о переходе в Манчестер Юнайтед
Полузащитник Софьян Амрабат, вступающий за Манчестер Юнайтед на правах аренды из Фиорентины, рассказал о трансфере.
«Это было легкое решение присоединиться к Манчестер Юнайтед, у меня не было никаких сомнений. Я давно знал, что Юнайтед заинтересован. Для меня было понятно, что единственное место, где я хочу играть, это здесь.
Мне пришлось быть очень терпеливым», - приводит слова полузащитника Фабрицио Романо.
Софьян Амрабат успел отыграть за Манчестер Юнайтед пять поединков, в которых не успел сделать результативных действий. Его контракт с Фиорентиной действует до лета 2025 года. У Манчестер Юнайтед есть право выкупа игрока по истечению срока аренды.
К слову, Трансфермаркт оценивает марокканца в 30 миллионов евро.
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