Американцы хотят купить долю в ПСЖ

Американский инвестиционный фонд Arctos Sports Partners хочет стать совладельцем ПСЖ.

Как пишет RMC Sport, американцы планируют приобрести от 5 до 15% акций футбольного клуба.

В то же время президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оценил французский футбольный клуб в 4 миллиарда евро.

Напомним, что клубом сейчас владеет катарская компания Qatar Sports Investments, которая готова продать часть акций клуба, оставаясь при этом основным инвестором.