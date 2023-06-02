Американский клуб предложил Месси контракт на 4 года

"Интер Майами" предложил нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси выгодный контракт.

Соглашение рассчитано на четыре года с зарплатой в $50 млн.

Сейчас американцы работают над тем, чтобы убедить Месси переехать в США.

Большую роль может сыграть тот факт, что у него есть дом в Майами.

В прошлом сезоне Месси забил 16 голов и отдал 16 голевых передач, сыграв 31 матч в Лиге 1 за ПСЖ.