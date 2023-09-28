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Американская инвестиционная компания купила долю топ-клуба АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:54
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Американская инвестиционная компания купила долю топ-клуба АПЛ Фото: liverpoolfc.com / Автор неизвестен

Fenway Sports Group, которая владеет Ливерпулем, продала миноритарный пакет акций американской инвестиционной компании Dynasty Equity. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Эти средства владельцы клуба направят на погашение банковских долгов, которые возникли во время пандемии COVID-19, а также капитальных трат: улучшения Энфилда, строительства тренировочного центра, выкуп тренировочной базы Мелвуд.

Напомним, что Ливерпуль принадлежит американскому консорциуму Fenway Sports Group, который также владеет клубами Бостон Ред Сокс в бейсболе и Питтсбург Пингвинз в хоккее. Ранее структура рассматривала вариант продажи Ливерпуля, однако отказалась от этой идеи.

Для Dynasty Equity это будут первые инвестиции, утверждает Financial Times. Ранее компания занималась консультированием и руководством сделками в спортивной индустрии.

По информации Liverpool Echo, сделка оценивается в 100-200 млн долларов.

Консорциум Fenway Sports Group приобрел Ливерпуль в 2010 году за 300 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что вчера Ливерпуль одержал седьмую подряд победу во всех турнирах.

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