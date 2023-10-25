Американская футболистка помогает жителям Газы. Ее начали активно критиковать

Давление в сторону американской футболистки Меган Рапино в социальных сетях заметно усилилось.

Спортсменку активно критикуют за то, что она открыла сбор средств в поддержку жителей Сектора Газа.

"Она начала собирать деньги для Газы, демонстрируя фотографию профиля BLM в социальной сети. Хоть Рапино и является лесбиянкой, которую, скорее всего, убили бы в секторе Газа, она собирает деньги для этого региона.

Судя по всему, Рапино не проявляет никакого интереса к добрым людям Израиля", - пишут в социальных сетях о ней.

Также люди задаются вопросом о том, почему Рапино не осуждает конфликт в регионе и не помогает Израилю, ведь с ней в команде играет гражданка этой страны.

К слову, Рапино публично ни разу не обсуждала конфликт в регионе. Недавно она поделилась ссылкой на благотворительную организацию "Срочная помощь детям Газы" в своем профиле в социальной сети.