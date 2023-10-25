EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Американская футболистка помогает жителям Газы. Ее начали активно критиковать

Американская футболистка помогает жителям Газы. Ее начали активно критиковать

Новости футбола 25 окт 2023, 01:57
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Американская футболистка помогает жителям Газы. Ее начали активно критиковать Американская футболистка помогает жителям Газы. Ее начали активно критиковать

Давление в сторону американской футболистки Меган Рапино в социальных сетях заметно усилилось.

Спортсменку активно критикуют за то, что она открыла сбор средств в поддержку жителей Сектора Газа.

"Она начала собирать деньги для Газы, демонстрируя фотографию профиля BLM в социальной сети. Хоть Рапино и является лесбиянкой, которую, скорее всего, убили бы в секторе Газа, она собирает деньги для этого региона.

Судя по всему, Рапино не проявляет никакого интереса к добрым людям Израиля", - пишут в социальных сетях о ней.

Также люди задаются вопросом о том, почему Рапино не осуждает конфликт в регионе и не помогает Израилю, ведь с ней в команде играет гражданка этой страны.

К слову, Рапино публично ни разу не обсуждала конфликт в регионе. Недавно она поделилась ссылкой на благотворительную организацию "Срочная помощь детям Газы" в своем профиле в социальной сети.

Популярные новости
Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023
ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов
НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура
Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси
Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну Новости баскетбола Сегодня, 11:39 Атланта – Никс, Чикаго – Торонто и другие: анонс матчей НБА Новости хоккея Сегодня, 11:05 Вашингтон – Миннесота, Нью-Джерси – Баффало: анонс матчей НХЛ Новости футбола Сегодня, 10:33 Салах побил рекорд по количеству забитых голов в еврокубках за английские клубы
Лучшие бонусы
Все
Бонус +500% на первый депозит 500 % Получить
100% -й бонус на первый депозит 100 % Получить 1хБет
Акция для новых клиентов 30 $ Получить Бет365
100% Бонус на первый депозит 100 $ Получить БетВиннер
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года