Американка Дуглас завоевала дебютное олимпийское золото в плавании брассом

Американка Кейт Дуглас завоевала олимпийское золото в плавании брассом на 200 метров на играх в Париже.

Дуглас опередила представительницу ЮАР Татьяна Смит, которая стала чемпионкой Олимпиады-2024 в плавании брассом на дистанции 100 м. Бронзовая награда в активе Тес Схаутен из Нидерландов.

Это дебютная золотая медаль Олимпиады для Дуглас. В Париже пловчиха завевала серебро в эстафете 4×100 м в/с. Ранее она также становилась бронзовой призеркой игрв-2020 в Токио.