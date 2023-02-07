Алвеса могут не отпустить из-под стражи под залог
Новости футбола Сегодня, 05:35
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Прокуратура просит суд не опускать на свободу футболиста Дани Алвеса под залог.
Как пишет COPE, адвокаты бывшего футболиста “Барселоны” обжаловали решение суда в Верховном суде Барселоны.
Они заверяют, что футболист не будет совершать попыток скрыться от следствия.
При этом адвокаты согласны на вариант, при котором футболиста заключат под домашний арест.
В то же время в прокуратуре уверены, что риски побега Алвеса из страны в случае освобождения остаются высокими.
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