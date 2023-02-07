Алвеса могут не отпустить из-под стражи под залог

Прокуратура просит суд не опускать на свободу футболиста Дани Алвеса под залог.

Как пишет COPE, адвокаты бывшего футболиста “Барселоны” обжаловали решение суда в Верховном суде Барселоны.

Они заверяют, что футболист не будет совершать попыток скрыться от следствия.

При этом адвокаты согласны на вариант, при котором футболиста заключат под домашний арест.

В то же время в прокуратуре уверены, что риски побега Алвеса из страны в случае освобождения остаются высокими.