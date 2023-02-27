Альварес может покинуть "Манчестер Сити"

Форвард “Манчестер Сити” Хулиан Альварес может покинуть клуб.

Как пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, футболист не торопится продлевать контракт с “горожанами”.

Его текущее соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Есть вариант, при котором аргентинец уйдет в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

В текущем сезоне он отыграл в 30 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.