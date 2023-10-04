Альварес лучше Холанда. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Манчестер Сити

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе G между клубами РБ Лейпциг (Германия) и Манчестер Сити (Англия). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.



До 84-й минуты счет в поединке был 1:1, однако вначале забил Хулиан Альварес, а на 87-й Жеерми Доку поставил точку в матче, принеся 3-й мяч для горожан.



Интересно, что и Альварес и Доку вышли на поле только после 70-й минуты.



После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был принзан Фил Фоден (8.1), который открыл счет в игре. Худшим игроком матча стал Беньямин Шешко (5.8).



Также высокие оценки получили Хулиан Альварес (7.8) и Жереми Доку (7.7). По итогам поединка у Альвареса и Доку выше балл, чем у звездного Эрлинга Холанда (7.1).



Наивысшую оценку в составе РБ Лейпциг получил автор единственного забитого мяча команды Лои Опенда (6.8).



Оценки WhoScored за матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити - 1:3