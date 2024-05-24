Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера

Главный тренер Байера Хаби Алонсо был связан с топовыми клубами на протяжении длительного времени, но в грядущее лето покидать Леверкузен он отказался. Однако, уже лето 2025 года ставит много знаков вопроса над будущем испанца.

Как сообщает Relevo, «фармацевты» осведомлены о том, что Алонсо рано или поздно станет главным тренером Реала и полагают, что 2025 год будет идеальным моментом для этого. Так Байер трактует отказ специалиста от работы в Ливерпуле и Баварии.

Правда, в 2025 году переезд Алонсо в Реал может и не случиться, так как «сливочные» не рассчитывали, что нынешний сезон с Карло Анчелотти будет настолько успешен.

Если итальянец так же проведет и сезон 2024/2025, то 64-летнему специалисту дадут отработать контракт до 2026 года до конца, а Алонсо же придётся несколько подождать.