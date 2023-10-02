ВИДЕО. Аль-Насср, с голом Роналду, одержал победу в матче Лиги чемпионов АФК

Во втором туре Лиги Чемпионов АФК "Аль-Насср" принимал "Истиклол Душанбе" на своем поле. В первом туре саудовская команда одержала победу 2:0 над "Персеполисом".

С самого начала "Аль-Насср" взял контроль над мячом и доминировал на поле. Хозяева владели мячом 83% времени, выполнили девять ударов в сторону ворот и пять ударов в площадь. Однако ближе к концу первого тайма "Истиклол" забил свой единственный гол. На 44-й минуте Сенен Себай вывел гостей вперед.

После перерыва "Аль-Насср" превратил свои возможности в голы. На 66-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, а через шесть минут Андерсон Талиска вывел саудовцев вперед, а еще через пять минут бразилец оформил дубль.

Таким образом, "Аль-Насср" одерживает вторую победу в Лиге Чемпионов АФК, набирает шесть очков и занимает первое место в группе.

Лига Чемпионов АФК - Второй тур

"Аль-Насср" 3-1 "Истиклол Душанбе"

Голы: 0-1 (44' Себай), 1-1 (66' Роналду), 2-1 (72' Талиска), 3-1 (77' Талиска)