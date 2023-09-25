Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля

В 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии Аль-Насср без Роналду в составе сыграл против Охода. Кроме того, Аль-Хиляль тоже провел свой матч без главной звезды бразильца Неймара.

Оход – Аль-Наср 1:5

Этот матч гости провели без Криштиану Роналду, однако это не сильно помешало им. На старте первого тайма Аль-Наср вышел вперед благодаря голу с пенальти от Мане. Однако в компенсированное время к первому тайму хозяева сравняли счет. Из-за этого команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Однако уже во втором тайме Аль-Наср разбил соперника. Секо Фофана забил на 62-й минуте, через 11 минут Андерсон Талиска забил третий гол. В последние десять минут Аль-Наср забил еще два гола и с разгромным счетом 5:1 прошел в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Аль-Жабален - Аль-Хиляль - 0:1

В другом матче Кубка Короля Аль-Хиляль сыграл на выезде против Аль-Жабалена. Кстати, команда Жорже Жезуса тоже играла без главной звезды Неймара.

В первом тайме команды голов не забивали и ушли на перерыв при нулевой ничьей. Только во втором тайме Аль-Хиляль открыл счет. На 64-й минуте Рубен Невиш вывел свою команду вперед. Этого гола хватило, чтобы добиться минимальной победы и пройти в 1/8 финала.