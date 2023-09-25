EN EN NG NG
Главная Новости Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля

Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля

Новости футбола Сегодня, 16:05
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Аль-Насср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

В 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии Аль-Насср без Роналду в составе сыграл против Охода. Кроме того, Аль-Хиляль тоже провел свой матч без главной звезды бразильца Неймара.

Оход – Аль-Наср 1:5

Этот матч гости провели без Криштиану Роналду, однако это не сильно помешало им. На старте первого тайма Аль-Наср вышел вперед благодаря голу с пенальти от Мане. Однако в компенсированное время к первому тайму хозяева сравняли счет. Из-за этого команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Однако уже во втором тайме Аль-Наср разбил соперника. Секо Фофана забил на 62-й минуте, через 11 минут Андерсон Талиска забил третий гол. В последние десять минут Аль-Наср забил еще два гола и с разгромным счетом 5:1 прошел в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Аль-Жабален - Аль-Хиляль - 0:1

В другом матче Кубка Короля Аль-Хиляль сыграл на выезде против Аль-Жабалена. Кстати, команда Жорже Жезуса тоже играла без главной звезды Неймара.

В первом тайме команды голов не забивали и ушли на перерыв при нулевой ничьей. Только во втором тайме Аль-Хиляль открыл счет. На 64-й минуте Рубен Невиш вывел свою команду вперед. Этого гола хватило, чтобы добиться минимальной победы и пройти в 1/8 финала.

Связанные команды и лиги
Аль-Наср Аль-Хиляль Кубок Короля Саудовская Аравия
Популярные новости
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола Сегодня, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Майк Меньян и Тео Эрнандез вернулись в общую группу Милана Новости футбола Сегодня, 16:37 Фрэнки Де Йонг пропустит Эль-Классико из-за травмы Новости футбола Сегодня, 16:05 Аль-Наср без Роналду вышел в следующий раунд Кубка Короля Новости футбола Сегодня, 15:37 Арсенал хочет подписать нападающего Брентфорда Айвена Тони Новости футбола Сегодня, 15:05 Цимикас продлил контракт с Ливерпулем Новости футбола Сегодня, 14:29 Джон Терри может стать спортивным директором в клубе Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:50 Леау верит, что Милан выиграет Лигу Чемпионов Новости футбола Сегодня, 12:54 Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель Новости футбола Сегодня, 12:11 Айван Тони вернулся к тренировкам с Брентфордом Новости футбола Сегодня, 11:22 Матч Аякс - Фейенорд останавливали из-за массовых беспорядков
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023 Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Пройссен Мюнстер - Бавария 26 сентября 2023 Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года