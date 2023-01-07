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"Аль-Наср" выгнал известного футболиста ради Роналду

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

“Аль-Наср” разорвал контракт с камерунским нападающим Венсаном Абубакаром, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство саудовского клуба приняло решение расстаться с футболистом ради того, чтобы освободить место в заявке для португальского новичка команды Криштиану Роналду. Ранее португалец был девятым легионером клуба, а в заявке может быть не более восьми.

30-летний Абубакар выступал за “Аль-Наср” с 2021 года. Всего он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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