"Аль-Наср" выгнал известного футболиста ради Роналду
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
“Аль-Наср” разорвал контракт с камерунским нападающим Венсаном Абубакаром, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство саудовского клуба приняло решение расстаться с футболистом ради того, чтобы освободить место в заявке для португальского новичка команды Криштиану Роналду. Ранее португалец был девятым легионером клуба, а в заявке может быть не более восьми.
30-летний Абубакар выступал за “Аль-Наср” с 2021 года. Всего он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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