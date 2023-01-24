"Аль-Наср" Роналду сделал шикарное предложение ветерану "Реала"

“Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Реала” и сборной Хорватии Луке Модричу, сообщает Okaz.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил хорвату контракт до лета 2025 года с зарплатой более 40 миллионов евро. Переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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