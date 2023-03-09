"Аль-Наср" Роналду проиграл конкуренту за чемпионство

В матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде проиграл “Аль-Иттихаду” со счетом 0:1.

Единственный гол забил Ромариньо.

Португальский нападающий гостей Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Аль-Иттихад”, набрав 47 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Наср” с 46 очками опустился на вторую позицию.

“Аль-Иттихад” – “Аль-Наср” - 1:0 (0:0)

Гол: Ромариньо, 80 - 1:0

“Аль-Иттихад”: Гроэ, Аль-Олайян, Хегази, Шарахили, Бамасуд (Аль-Хавсави, 69), Коронадо, Бруно Энрике, Хамед, Ромариньо (Камара, 88), Амдалла, Аль-Биши (Аль-Обод, 60).

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Маду, Аль-Амри (Бушаль, 83), Конан, Луис Густаво (Аль-Хайбари, 46), Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 76), Маран (Аль-Наджи, 59), Роналду, Гариб (Машарипов, 76).

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