Главная Новости "Аль-Наср" Роналду проиграл конкуренту за чемпионство

"Аль-Наср" Роналду проиграл конкуренту за чемпионство

Новости футбола Сегодня, 14:32
Фото: инстаграм "Аль-Насра"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Аль-Насра"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде проиграл “Аль-Иттихаду” со счетом 0:1.

Единственный гол забил Ромариньо.

Португальский нападающий гостей Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Аль-Иттихад”, набрав 47 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Наср” с 46 очками опустился на вторую позицию.

“Аль-Иттихад” – “Аль-Наср” - 1:0 (0:0)
Гол: Ромариньо, 80 - 1:0

“Аль-Иттихад”: Гроэ, Аль-Олайян, Хегази, Шарахили, Бамасуд (Аль-Хавсави, 69), Коронадо, Бруно Энрике, Хамед, Ромариньо (Камара, 88), Амдалла, Аль-Биши (Аль-Обод, 60).

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Маду, Аль-Амри (Бушаль, 83), Конан, Луис Густаво (Аль-Хайбари, 46), Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 76), Маран (Аль-Наджи, 59), Роналду, Гариб (Машарипов, 76).

Не пропустите: Месси определился со своим будущим в ПСЖ.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аль-Иттихад Аль-Наср Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:57 "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы
Лига чемпионов Новости футбола Вчера, 17:13 Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:09 "Милан" выбил "Тоттенхэм" из Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 "Бавария" уверенно победила ПСЖ в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Главные новости дня: 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:22 Победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы": результаты Лиги Конференций 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:05 Ди Мария принес "Ювентусу" победу в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 16:57 "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:35 "Челси" определился с ценой на Маунта Новости футбола Сегодня, 16:19 "Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 15:55 Нападающий "Тоттенхэм" "наехал" на главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:42 Появились детали неудачных переговоров "Реала" с Асенсио
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Аталанта 11 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Болонья - Лацио 11 марта 2023 года