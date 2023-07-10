"Аль-Наср" Роналду предложил 40 млн евро за полузащитника сборной Португалии

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику “Порту” и сборной Португалии Отавио, сообщает Maisfutebol.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Пока что “Аль-Наср” предложил за хавбека меньше суммы отступных, которые составляю 40 миллионов евро. Руководство “Порту” надеется затянуть переговоры, так как с 15 июля отступные в контракте игрока увеличатся до 60 миллионов евро.

Отавио выступает за “Порту” с сентября 2024 года. Он перешел из бразильского “Интернасьонала”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего он провел за португальский клуб 281 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 75 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Отавио родился в Бразилии в 1995 году. Он играл за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии. Впрочем, с 2021 года он принял решение играть за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 14 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.