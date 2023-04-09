"Аль-Наср" Роналду не смог обыграть середняка Саудовской Аравии

В матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Фейха” и “Аль-Наср” сыграли вничью со счетом 0:0.

Португальский нападающий гостей Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

“Аль-Наср”, набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Аравии. “Аль-Фейха” с 25 очками поднялся на 11-ю позицию.

“Аль-Фейха” – “Аль-Наср” - 0:0

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 69), Альваро Гонсалес, Аль-Амри, Конан (Маран, 86), Луис Густаво, Талиска, Аль-Хайбари (Аль-Сулайхим, 79), Яхья (Машарипов, 86), Гариб (Абдулла, 68), Роналду.

Не пропустите: "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем".