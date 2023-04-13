"Аль-Наср" Роналду назвал имя нового главного тренера

Пресс-служба “Аль-Насра” на официальном сайте объявила о назначении Динко Еличича на пост главного тренера.

49-летний хорватский специалист ранее тренировал молодежную команду саудовского клуба. На этом посту он сменил уволенного Руди Гарсию.

“Аль-Наср”, набрав в 23 турах 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Аравии, и на три очка отстает от лидирующего “Аль-Иттихада”.

Первый матч под руководством нового тренера “Аль-Наср” на выезде сыграет с “Аль-Хилалем” (18 апреля).

Не пропустите: Спаллетти недоволен поведением фанатов "Наполи".